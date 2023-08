Coup d’Etat au Gabon: l’Union Africaine suspend le pays

Le Gabon a été suspendu de toutes les activités de l’Union Africaine (UA) avec effet immédiat, suite au renversement du président Ali Bongo Ondimba par des militaires. Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA a fermement condamné cet acte et a pris la décision de suspendre la participation du Gabon dans l’ensemble de ses organes et institutions.

Dans un communiqué diffusé sur le réseau social X, l’Union Africaine a exprimé sa condamnation ferme de la prise de pouvoir par les militaires et a annoncé sa décision de suspendre le Gabon de toutes les activités de l’UA, ainsi que de ses organes et institutions.

Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA s’est réuni en réponse à l’événement pour examiner la situation et a pris cette mesure radicale en réaction au renversement du président légitime Ali Bongo Ondimba. Cette décision envoie un signal clair de la part de l’UA, démontrant son engagement indéfectible envers la préservation de l’ordre constitutionnel et la condamnation de toute tentative de prise de pouvoir illégale et anticonstitutionnelle.

L’annonce de cette suspension a suscité diverses réactions à l’échelle mondiale. De nombreux pays ont exprimé leur soutien à la position de l’Union africaine, saluant sa fermeté dans la défense des principes démocratiques et de l’état de droit. Cependant, certaines voix ont également appelé à la recherche d’une solution pacifique à la crise en cours afin d’éviter toute détérioration de la situation politique et sociale au Gabon.