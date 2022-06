Coup de tonnerre: Liverpool a mis en vente Mohamed Salah (média)

Selon les informations de Sport, Liverpool a placé son attaquant Mohamed Salah sur le marché des transferts, alors que l’international égyptien arrive en fin de contrat en juin 2023 avec les Reds.

C’est la bombe qui secoue la communauté sportive depuis ce samedi matin. Selon les informations du journal Sport, Liverpool aurait mis en vente son attaquant égyptien Mohamed Salah. Le club de la Mersey qui est toujours en négociation avec le Pharaon ne serait pas contre un départ cet été de son buteur.

En fin de contrat en juin 2023 avec Liverpool, Mo Salah sort d’une saison 2021-2022 assez reluisante avec 31 buts inscrits en 51 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques impressionnantes qui sont devenues une habitude pour le joueur de 30 ans habitué à enchaîner au moins 30 buts par saison depuis quelques années. Malgré tout, Liverpool ne serait pas contre vendre l’Égyptien.

La Raison? L’impossibilité apparente pour les deux parties de trouver un accord pour la prolongation de l’ancien de la Roma. L’attaquant égyptien demanderait environ 450 000 livres par semaine. Un montant jugé trop élevé pour les Reds. De ce fait, les discussions se seraient stoppées et un départ de Mohamed Salah est une possibilité.

Le Barça et le Real Madrid à l’affût

« Quoiqu’il se passe avec mon contrat, je reste à Liverpool la saison prochaine, c’est sûr », avait pourtant indiqué Salah en conférence de presse à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions finalement perdue face au Real Madrid (0-1). Mais avec la tendance actuelle, le Pharaon pourrait revoir sa copie surtout que Liverpool a déjà fixé le montant de transfert de son joueur.

En effet, selon la source citée ci-haut, le géant anglais réclame pas moins de 75 millions d’euros avant de laisser partir son attaquant. Une situation suivie de très prêt par le Barça et même le Real Madrid qui ne serait pas contre une arrivée du Red dans la capitale espagnole cet été. Reste maintenant à savoir si avec les recrutements d’Antonio Rudiger et Aurélien Tchouaméni, les merengues peuvent débourser une telle somme pour un joueur qui est pourtant à moins d’un an de la fin de son contrat.