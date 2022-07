Coup de tonnerre: le PSG veut se débarrasser de Lionel Messi

Moins d’un an après son arrivée en grande pompe, Lionel Messi pourrait déjà quitter le PSG. Selon la presse espagnole, le club parisien a ouvert la porte à un départ de l’Argentin cet été.

Annoncé épargné par le grand ménage qui s’opère dans la maison PSG, Lionel Messi était visiblement dans la liste des indésirables. Moins convaincant depuis son arrivée chez le club parisien l’été dernier et peu à l’aise sous ses nouvelles couleurs, l’Argentin pourrait prendre la tangente en cette période d’intersaison.

Selon les informations du journaliste pour la COPE, Pedro Morata, les dirigeants du club de la capitale française voudraient se séparer de l’international argentin de 35 ans. D’après le média espagnol, le nouveau directeur sportif du PSG, Luis Campos, ne juge pas intransférable le septuple Ballon d’Or et serait prêt à laisser partir l’ancien du Barça si un prétendant venait à se manifester.

Cependant du côté de la presse française, tout départ du natif de Rosario cet été est exclu. En effet comme l’annonce le Parisien, Lionel Messi compterait parmi les six joueurs jugés intouchables par Luis Campos et Christophe Galtier, futur entraîneur du PSG, au même titre que Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti et Kylian Mbappé.

💥 Informa @pedro_morata



💣 El plan de la nueva dirección deportiva del @PSG_inside es vender a Messi y a @neymarjr a la mayor brevedad posible



🆕 La idea es construir un nuevo PSG con menos cromos y con un equipo más competitivo



