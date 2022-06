Coup de tonnerre: le Mozambique mène au score face au Bénin (mi-temps)

Le Bénin et le Mozambique s’affrontent ce mercredi soir au stade Général Mathieu Kérékou dans le cadre de la 2è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et les Mambas mènent déjà au score.

Belle opération pour les Mambas qui prennent l’avantage dans le match de ce mercredi soir entre le Bénin et le Mozambique, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. les visiteurs ont effet ouvert le score sur une frappe lourde de Geny Catamo à la 38è minute. Un but très précieux qui permet aux Mambas de revenir provisoirement à la deuxième place du groupe L avec 4 points, à deux unités du Sénégal, leader.

Un coup dur pour les Écureuils qui vont devoir réagir. Moins concentrés en cette fin de première période, les poulains du sélectionneur Moussa Latoundji doivent au moins arracher l’égalisation dans cette partie pour ne pas compromettre dangereusement leur chance de qualification pour la phase finale en Côte d’Ivoire.