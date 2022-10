Coton FC: Victor Zvunka se prononce sur l’avenir de Romaric Amoussou

Face à la presse béninoise, Victor Zvunka s’est prononcé sur la situation de son meneur de jeu, Romaric Amoussou, encore à Coton FC malgré son énorme potentiel. Et le technicien français assure vouloir le meilleur pour l’international béninois.

Annoncé un peu partout en Europe, Romaric Amoussou est toujours à Coton FC. Malgré son énorme potentiel, le joueur béninois n’a toujours pas signé un contrat avec un club que ce soit sur le vieux continent ou à côté chez un cador africain. Une situation qui commence à interpeller tant le milieu de terrain régale à chaque sortie des Cotonculteurs. Fin dribbleur avec une bonne vision du jeu, le joueur formé à Abi Sport est également un grand buteur avec plus de 20 réalisations au cours de l’exercice 2021-2022 avec le club champion du Bénin.

Mais pour Victor Zvunka, Coton FC a d’autres ambitions pour le joueur de 21 ans. Face à la presse locale, le technicien français a assuré que plusieurs clubs sont déjà venus aux nouvelles pour son milieu de terrain mais la priorité est qu’il puisse s’engager avec une équipe sérieuse et sur le long terme. « C’est vrai qu’il avait eu des propositions. Nous, on était jamais contre son départ. Ce qui nous intéressait, c’est que ça soit un club intéressant pour lui et qu’il puisse continuer sa progression« , a confié l’entraineur de Coton FC dans des propos relayés par Megasportsmedia.

« La plupart des clubs qui nous téléphonaient, c’était pour un prêt et puis, on verra. Nous, ça ne nous intéresse pas, un prêt. Ce qui nous intéresse, c’est que Romaric aille dans un club, qu’il s’installe dans un club et qu’il travaille dans un club. Donc, ça ne correspondait pas à ce que nous, on pensait et ce que lui, il pensait. Donc, il est resté chez nous. (…) Romaric a de grandes qualités. Mais, il n’a pas encore terminé son apprentissage. Notre championnat, c’est une chose, la Champions league en est autre et l’équipe nationale, c’en est aussi une autre. Et les joueurs, il faut les faire grandir et progresser à petite échelle« , a ajouté l’ancien coach de Guingamp sur le cas de son joueur.