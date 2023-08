Côte d’Ivoire : Seko Fofana fait une annonce sur son avenir en sélection !

Ce mardi 15 août 2023, Séko Fofana a fait une déclaration après une deuxième pause avec les Éléphants de Côte d’Ivoire.

Seko Fofana a connu une longue période de succès avec le Racing Club de Lens. Néanmoins, il a souhaité éviter les éléphants de Côte d’Ivoire pendant plusieurs saisons, notamment entre 2020 et 2022. Lorsqu’il est de retour de la saison précédente, il a choisi de rester à l’écart des trois derniers matches de la sélection nationale de Côte d’Ivoire.

Cette année, Seko Fofana a rejoint Al Nassr ou il a également gagné la Coupe Arabe avec Cristiano Ronaldo et Sadio Mane. Après cela, il a fait une annonce sur son avenir en sélection pour la première fois depuis sa mise à l’écart volontaire : “J’ai toujours gardé le lien avec le sélectionneur (Jean-Louis Gasset). Beaucoup de choses ont été dites. Tout le monde a la liberté de penser ce qu’il veut, mais je sais ce que j’ai au fond du cœur : et je me tiens à la disposition du pays et du sélectionneur en septembre.” s’est-il exprimé dans une interview accordée ce mardi à L’Équipe.

Pour rappel, la prochaine coupe d’Afrique des Nations aura lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

