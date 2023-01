Côte d’Ivoire: retour des 46 milliaires condamnés et graciés au Mali

Les 46 militaires ivoiriens arrêtés et incarcérés au Mali ont rejoint leur pays ce samedi 07 janvier 2023. Ce retour qui a semé la joie dans le cœur des familles des militaires et du gouvernement ivoirien, intervient après leur condamnation et la grâce présidentielle accordée par le président Assimi Goïta.

Après plus de 5 mois de détention, 46 militaires ivoiriens arrêtés au Mali sont rentrés au bercail. Ils rejoignent ainsi le rang de leurs trois (03) collègues femmes qui avaient été libérées un peu plus tôt. « Le Président Alassane Ouattara a accueilli, ce samedi 7 janvier 2023, à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, les 46 soldats ivoiriens précédemment détenus au Mali », a informé a Présidence ivoirienne dans une note d’information.

A l’occasion de la cérémonie d’accueil réservé aux militaires, Alassane Ouattara a « salué l’implication du Secrétaire Général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a apporté les clarifications nécessaires dans ce dossier ». « Il s’est réjoui du retour à la normalité dans les relations entre la Côte d’Ivoire et le Mali, car quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver », a indiqué la Présidence.

Pour rappel, les 49 militaires avaient été interpellés et condamnés pour crimes d’attentat et de complot contre le Gouvernement ; atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat ; détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.

Une grâce présidentielle après des pourparlers

La grâce présidentielle en faveur des militaires ivoiriens est intervenue après le verdict de la justice, mais surtout après de nombreuses missions de négociations entre les deux pays. Ces pourparlers avaient été supervisés par le président Togolais Faure Gnassingbé, qui s’est fortement impliqué pour la résolution de ce différend entre Abidjan et Bamako.