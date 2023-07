Côte d’Ivoire: Patrick Achi « vend » des opportunités économiques

- Publicité-

Ce mercredi, une délégation d’hommes d’affaires américains, dirigée par le maire de Houston, Sylvester Turner, a visité le Premier ministre ivoirien Patrick Achi dans le cadre d’une visite de travail sur le sol ivoirien.

Lors de cette réunion de travail, Patrick Achi a présenté les avantages attrayants de la Côte d’Ivoire en termes d’environnement commercial et de perspectives économiques, dans un souci de coopération et de développement mutuel. La stabilité politique du pays et une économie en plein essor avec une croissance annuelle moyenne de 7 % ont été mis en avant. Ainsi, le Premier ministre ivoirien a donné satisfaction à ses invités américains en termes de sécurité et de rentabilité des investissements en Côte d’Ivoire.

De plus, Patrick Achi a souligné que la Côte d’Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde, ce qui représente 40 % de la production mondiale. Il a appelé les hommes d’affaires américains à saisir cette opportunité et à s’engager dans la transformation de l’agriculture, notamment dans les filières du cacao et de la noix de cajou.

Par ailleurs, le Premier ministre a demandé à la délégation américaine de penser à travailler ensemble pour créer des usines de transformation dans différents domaines. Il a déclaré que la Côte d’Ivoire est prête à travailler de manière équitable et avantageuse pour toutes les parties concernées.

De son côté, le chef de la délégation américaine a pris la décision de renforcer les relations entre Houston et la Côte d’Ivoire. Ainsi, il a exprimé son intérêt à examiner les possibilités d’investissement et à collaborer pour le bien-être de leurs populations respectives. De plus, le maire de Houston a fait l’engagement de faire de chaque membre de la délégation un ambassadeur de la Côte d’Ivoire aux États-Unis, ce qui permettra de favoriser de futures relations positives.