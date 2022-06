Côte d’Ivoire – Niamey: tête-à-tête entre Mohamed Bazoum et Alassane Ouattara à Abidjan

Le président du Niger, Mohamed Bazoum est arrivé, ce jeudi 23 juin 2022, à Abidjan en République de Côte d’Ivoire, où il entreprend une visite d’Etat de 48h.

A l’invitation du président ivoirien Alassane Ouattara, le président nigérien Mohamed Bazoum effectue du jeudi 23 au vendredi 24 juin 2022, une visite d’Etat à Abidjan. Ce premier déplacement du chef de l’Etat du Niger pour une rencontre de ce niveau porte sur le renforcement des liens de coopération, établis aux lendemains des indépendances en 1960.

Divers sujets seront évoqués au cours des entretiens qu’auront les chefs d’Etat en tête-à-tête et aux discussions élargies aux délégations des deux pays : les questions économiques, énergétiques et de formation ou liées au monde rural seront au centre des préoccupations et des priorités de l’heure.

Les échanges d’expériences seront exposés et la consolidation de l’axe commercial entre Niamey et Abidjan constituera un challenge pour les deux pays qui appartiennent aux mêmes ensembles économiques et politiques régionaux.

La Côte d’Ivoire qui dispose d’un cadre économique dynamique grâce à ses énormes potentialités est considérée comme le pays le plus riche de l’Afrique de l’ouest en termes de PIB par habitant pour un taux de croissance de plus de 6% en 2021.

Le président du Niger mettra à profit cette visite de haut niveau pour relancer et trouver des mécanismes pour renforcer les échanges à l’avantage de son pays : les exportations en produits alimentaires, manufacturés et des matériaux de construction… de la Côte d’Ivoire en direction du Niger ont plafonné à 32,5 milliards FCFA, tandis que celles du Niger en bétail ou oignons notamment vers ce pays étaient estimées à seulement 8,5 milliards FCFA en 2017.

L’urgence sécuritaire

L’urgence sécuritaire sera certainement l’objet des discussions bilatérales entre Ouattara et Bazoum en raison de la dissémination des groupes terroristes dans certaines marges méridionales de l’ouest africain et de leur capacité de nuisance avérée.

Le programme de la visite d’Etat de Bazoul, prévoit selon la présidence nigérienne, la signature d’accords bilatéraux juste après les entretiens élargis aux délégations respectives, suivie d’un aparté en tête-à-tête entre les deux dirigeants et de la traditionnelle conférence de presse conjointe. Un diner officiel sera offert dans la soirée au couple présidentiel au cours duquel le Président Mohamed Bazoum sera élevé de la dignité de Grand-Croix de l’Ordre National et une distinction de Commandeur de l’Ordre National décernée à Hadjia Hadidja Bazoum.

La journée du vendredi 24 juin sera consacrée à la visite du District Autonome d’Abidjan, sorte de collectivité gouvernorale de la capitale économique et à la Compagnie Ivoirienne de Production d’Electricité (CIPREL) active depuis 1994.

Peu avant son départ, le président du Niger recevra la communauté nigérienne installée depuis des décennies en Côte d’Ivoire.