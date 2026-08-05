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Côte d’Ivoire : le bénéfice d’AGL chute de 96,3 % en 2025 malgré la hausse du chiffre d’affaires

Africa Global Logistics Côte d’Ivoire a clôturé l’exercice 2025 avec un bénéfice net de 784,9 millions de FCFA, contre 21,1 milliards de FCFA en 2024. Cette baisse de 96,3 % intervient malgré une progression de 7,4 % du chiffre d’affaires.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Côte d’Ivoire : le bénéfice d’AGL chute de 96,3 % en 2025 malgré la hausse du chiffre d’affaires
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Africa Global Logistics Côte d’Ivoire a enregistré une forte contraction de sa rentabilité en 2025. Le résultat net de l’entreprise s’est établi à 784,9 millions de FCFA, contre 21,1 milliards de FCFA un an plus tôt. Cette évolution correspond à une baisse de 96,3 % du bénéfice net. Converti en dollars, le résultat de 2025 représente environ 1,4 million, contre près de 37,2 millions de dollars lors de l’exercice précédent.

La filiale ivoirienne du groupe AGL a pourtant maintenu une dynamique positive sur le plan commercial. Son chiffre d’affaires a progressé de 7,4 % pour atteindre 92 milliards de FCFA à la fin de l’exercice.

La hausse de l’activité n’a pas suffi à compenser la diminution des revenus financiers exceptionnels. Ces produits avaient fortement contribué au bénéfice de 21,1 milliards de FCFA enregistré en 2024. L’écart entre la progression du chiffre d’affaires et l’effondrement du résultat net montre ainsi le poids des éléments non récurrents dans les performances financières de l’exercice précédent.

Les données disponibles ne permettent toutefois pas de mesurer précisément l’évolution des charges d’exploitation, du résultat opérationnel et des autres composantes financières de l’entreprise en 2025.

AGL Côte d’Ivoire demeure bénéficiaire, mais avec une rentabilité nettement inférieure à celle observée un an plus tôt. Son bénéfice de 784,9 millions de FCFA ne représente plus qu’environ 3,7 % du résultat enregistré en 2024.

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