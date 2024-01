Côte d’Ivoire : l’application AkwabaCI désormais disponible

- Publicité-

En Côte d’Ivoire, le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN) 2023 a dévoilé l’application officielle de la CAN Total Energies 2023, nommée AkwabaCI.

En partenariat avec des start-ups ivoiriennes, le développement de l’application reflète un engagement envers l’innovation locale. Les fonctionnalités telles que l’accès au calendrier des matchs, la facilitation de l’achat de billets, la recherche de logement et la référence des établissements hôteliers ajoutent une dimension pratique à l’ensemble de l’expérience de la Coupe d’Afrique des Nations.

Notablement, l’utilisation de cette application est entièrement gratuite sur les plateformes iOS et Android, rendant son utilisation encore plus accessible à un public plus large. Notons que cette initiative démontre la volonté du COCAN de capitaliser sur les progrès technologiques pour améliorer l’organisation et la participation à cet événement sportif majeur. De plus, elle offre une occasion aux supporters et aux participants de vivre pleinement l’expérience de la CAN 2023 grâce à la commodité offerte par l’application AkwabaCI.