Côte d’Ivoire : l’ambassadrice des Pays-Bas fait ses adieux à Alassane Ouattara

Le mardi 8 août 2023, l’ambassadrice des Pays-Bas, Daoud Yvette Soraya, en fin de mission en Côte d’Ivoire, a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara.

En fin de mission, Daoud Yvette Soraya, ambassadrice des Pays-Bas, a été reçue par le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara. À cette occasion, le président a félicité les Pays-Bas pour leur contribution significative au développement de la Côte d’Ivoire, en particulier dans le secteur de la transformation des matières premières agricoles, ainsi que pour les liens étroits entre les deux pays.

En ce qui concerne la Diplomate néerlandaise, elle a répété que son pays travaille en étroite collaboration dans le secteur du cacao ivoirien, dont la majorité des fèves sont exportées aux Pays-Bas. Pendant sa tâche, elle a également cherché à découvrir les méthodes pour gérer la transformation initiale du cacao sur place, à proximité des producteurs, afin de leur donner plus d’indépendance et de produire des produits plus durables.

Par ailleurs, elle a exprimé sa joie et sa fierté d’annoncer que son pays sera l’Invité d’honneur de l’édition 2023 du SARA (Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales) qui se tiendra à Abidjan en septembre prochain, et a invité les uns et les autres à venir apprécier le savoir-faire des pays-Bas dans le domaine de l’agriculture.

Enfin, S.E. Mme Daoud Yvette a salué le message du Président de la République à la Nation à l’occasion de la commémoration du 63ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, en ajoutant que la vision du chef de l’État mérite d’être encouragée.