Côte d’Ivoire : Didier Drogba revient sur sa vie d’attaquant, qui lui a valu le surnom « Gbagbadai »

Le mercredi 5 octobre 2022, au Centre Pilote de Port Bouet, dans le cadre de la « Campagne contre les risques d’une émigration mal préparée », Didier Drogba est revenu, entre autres, sur sa vie d’attaquant. L’ex-capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire a rappelé la genèse de son surnom « Gbagbadai » (« Le Tonnerre Gronde », en langue locale).

Didier Drogba, l’ex-international ivoirien est connu, comme l’un des redoutables attaquants que la Côte d’Ivoire ait connus. Après avoir abandonné les crampons, l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire n’est pas, pour autant, à la retraite. L’homme continue d’apporter son savoir-faire, notamment, dans des événements sportifs.

Selon les médias locaux, le mercredi 5 octobre 2022, alors qu’il était du côté du Centre Pilote de Port Bouet, dans le cadre de la « Campagne contre les risques d’une émigration mal préparée » des jeunes footballeurs, Didier Drogba a levé un coin de voile sur ses performances, en tant qu’attaquant, ce qui lui, d’ailleurs, a valu le sobriquet « Gbagbadai », ce qui signifie « Le Tonnerre Gronde », en langue locale.

« J’ai pris un peu de chacun » de mes aînés

Répondant à quelqu’un, qui lui posait la question de savoir comment il est devenu le redoutable tonnerre, qui gronde dans les surfaces de réparations adverses, Drogba a avoué avoir pris exemple sur ses aînés. « J’ai regardé les vidéos de Aboulaye Traoré, Didier Otokoré, Ahmed Ouattara et tous ces anciens attaquants. Quand j’ai commencé à jouer en équipe nationale, je me suis dit : ‘moi, je n’ai jamais joué en équipe nationale, je n’ai jamais joué, ici, au pays. Ça ne va pas être facile pour moi. Donc, si je veux réussir, je dois copier ceux qui ont réussi avant moi. », a révélé le géant des terrains, rapporté par les médias.

Et, d’ajouter, l’ex-footballeur révèle l’origine de son fameux surnom « Gbagbadai ». « Les Laurent Pokou, Abdoulaye Traoré, Didier Otokoré ; tous les attaquants, qui ont joué avant moi, j’ai pris un peu, un peu de chacun, et puis j’ai fait ce qu’on appelle ‘Gbagbadai' », dixit Didier Drogba.

Pour la circonstance, le candidat malheureux à la dernière élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football (FIF) était accompagné du président de la FIFPro Afrique, Jérémie Njitap, et de Frédéric Lapeyre, directeur du Bureau Pays de l’Organisation internationale du travail (OIT), pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo, de même que des anciens internationaux, comme Didier Otokoré, Ghislain Akassou et Zoro Marc.