Côte d’Ivoire : Abdelmalek Kettani encense la coopération maroco-ivoirienne

Lors de la célébration de la 24e Fête du Trône à Abidjan le lundi 31 juillet 2023, SEM Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire, a souligné la solidité des liens entre les deux nations et l’importance de leur collaboration.

La célébration de l’intronisation du Roi Mohammed VI du Maroc a permis de renouveler l’affection envers le monarque marocain et de réaffirmer l’engagement du pays envers la coopération internationale. Kettani a également mis en évidence l’amitié fraternelle entre le Maroc et la Côte d’Ivoire. « Nous partageons une histoire commune de plus de 60 ans. Nos deux pays ont su fonder une relation bilatérale fructueuse, fondée sur le respect, la confiance et la volonté de construire un meilleur avenir pour nos peuples », a déclaré l’ambassadeur.

De plus, il a félicité le Président Alassane Ouattara pour avoir apporté une grande impulsion au développement économique et social de la Côte d’Ivoire et a souligné l’importance de la coopération Sud-Sud dans le contexte actuel des défis mondiaux tels que la COVID-19, le changement climatique et les inégalités sociales.

- Publicité-

Par ailleurs, Kettani a mentionné plusieurs projets économiques et sociaux initiés par le Roi Mohammed VI en Côte d’Ivoire, notamment les débarcadères de Locodjoro et Grand Lahou, le Centre de formation multisectoriel Mohammed VI à Yopougon, le projet de préservation et de valorisation de la baie de Cocody et la Mosquée Mohammed VI à Abidjan.

En matière diplomatique, il a souligné la constante assistance de la Côte d’Ivoire au Maroc dans les organisations internationales et continentales pour rétablir son intégrité territoriale et a exprimé sa gratitude au gouvernement ivoirien pour son climat propice à la coopération bilatérale.

« Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles, réaliser des avancées significatives et contribuer positivement au développement de notre région et du continent africain tout entier », a-t-il conclu.