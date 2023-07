Corée du Nord – Russie: le ministre Russe de la défense Sergueï Choïgu annoncé à Pyongyang

Le Ministre Russe de la Défense, Sergueï Choïgu, se prépare à se rendre en Corée du Nord afin de participer aux festivités marquant le 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée.

Selon les médias d’État nord-coréens, le Ministre Russe de la Défense, Sergueï Choïgu, dirigera une délégation militaire de haut niveau en Corée du Nord pour célébrer le 70e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée. Cette visite marque un événement historique, car c’est la première fois qu’un haut responsable russe se rend dans ce pays asiatique depuis plusieurs années.

L’annonce de la visite de Sergueï Choïgu survient peu après la confirmation de la présence d’une délégation chinoise aux célébrations de l’armistice. Cette convergence de dignitaires militaires de deux puissances majeures suscite des spéculations sur le renforcement des liens entre la Corée du Nord, la Russie et la Chine dans un contexte géopolitique tendu.

Les relations entre la Corée du Nord et la Russie ont toujours été complexes, avec des périodes de coopération et de tensions. La visite du Ministre de la Défense russe pourrait être interprétée comme une démonstration de soutien et d’amitié de la part de la Fédération de Russie envers la Corée du Nord, malgré les sanctions internationales imposées à ce pays en raison de son programme nucléaire controversé.

L’armistice de la guerre de Corée, signé en 1953, a marqué la fin des combats, mais un traité de paix permanent n’a jamais été conclu, laissant les deux Corées techniquement en état de guerre depuis près de sept décennies. Les célébrations du 70e anniversaire de cet événement crucial sont donc chargées de symboles et pourraient être l’occasion pour les dirigeants de la région de chercher des moyens de réduire les tensions et de relancer des pourparlers de paix.