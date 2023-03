Coopération scientifique: la ministre allemande de la Recherche annoncée à Taïwan

Pour la première fois depuis 26 ans, un membre du gouvernement allemand se rendra à Taïwan. La ministre allemande de la Recherche Bettina Stark-Watzinger effectuera une visite de deux jours dans le but de renforcer la coopération scientifique entre les deux pays, notamment dans les domaines de la recherche, de l’éducation et des semi-conducteurs.

La ministre allemande de la Recherche Bettina Stark-Watzinger annoncée à Taiwan. Cette visite technique est un symbole fort dans les relations entre l’Allemagne et Taïwan, deux puissances économiques mondiales.

A Taïwan, Bettina Stark-Watzinger aura l’opportunité de rencontrer des responsables politiques et scientifiques, ainsi que de visiter des institutions de recherche et des entreprises de pointe dans le domaine des semi-conducteurs. La coopération scientifique est essentielle pour stimuler l’innovation et la croissance économique, et renforcer les liens entre les peuples.

Cette visite historique marque une étape importante dans les relations entre l’Allemagne et Taïwan, et souligne l’importance de la coopération scientifique internationale. En tant que leader mondial dans le développement et la production de semi-conducteurs, Taïwan est un partenaire clé pour l’Allemagne dans la recherche de solutions innovantes pour répondre aux défis économiques et technologiques mondiaux. Cette visite ouvre la voie à une coopération renforcée entre les deux pays dans les années à venir.