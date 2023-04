Coopération: Romuald Wadagni et Anna BJERDE ont échangé sur les projets de la BM au Bénin

En marge des travaux des Réunions de Printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, le ministre béninois de l’économie, des finances et de la coopération, Romuald Wadagni a échangé avec la directrice des opérations de la Banque mondiale.

Le ministre Romuald Wadagni et Madame Anna BJERDE, directrice des opérations de la Banque mondiale, ont évoqué les perspectives de collaboration pour soutenir le développement économique et social du Bénin. Les deux personnalités ont passé en revue les projets en cours et ceux à venir de la banque mondiale pour le Bénin.

Le ministre de l’économie et des finances , Romuald Wadagni a également partagé avec Anna Djerde, les défis économiques et sociaux auxquels le Bénin est confronté en matière de réduction de la pauvreté, l’inclusion économique et l’amélioration des conditions de vie des populations.