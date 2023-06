Coopération: le Nigéria autorise la réouverture totale du poste frontalier de Sèmè-Kraké

Le gouvernement fédéral du Nigéria a autorisé la réouverture totale du poste frontalier de Sèmè-Kraké pour la reprise des échanges commerciaux dans la sous région. La décision a été prise mercredi 21 Juin par Ibrahim Musa, directeur national des transports routiers du Nigeria.

Fin de la fermeture partielle du poste frontalier de Sèmè-Kpodji. Le directeur national des transports routiers du Nigérian Ibrahim Musa a autorisé mercredi 21 Juin, la réouverture totale de ce poste frontalier. Il est donc encore désormais possible d’importer des véhicules d’occasion et autres marchandises en provenance du Bénin pour des pays voisins vers le Nigéria.

Cette décision augure d’une nouvelle relation commerciale entre le Bénin et le géant de l’Est et une bonne nouvelle pour les acteurs de la filière des véhicules d’occasion. La fermeture partielle du poste frontalier de Sèmè-Kpodji est une mesure restrictive prise par le régime précédent sur l’importation de marchandises comme les véhicules d’occasion, le riz et la volaille.

La décision avait été prise unilatéralement en 2019 par les autorités d’alors qui ont fermé leur frontière avec le Bénin, le Niger et le Cameroun au motif d’une mesure de répression de la contrebande. La décision n’est pas restée sans répercussion sur l’économie des deux Etats. La levée de cette mesure restrictive reste donc une bonne nouvelle pour le Bénin en ce qu’elle relancera davantage le commerce entre les deux Etats.