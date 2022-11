Coopération: le Bénin signe avec l’Arménie un protocole de consultation politique

Le Bénin et l’Arménie ont procédé, dans le cadre de la coopération bilatérale, à la signature d’un Protocole sur l’établissement d’un mécanisme de consultations politiques et diplomatiques.

La République du Bénin et l’Arménie ont renforcé leur coopération bilatérale sur plusieurs axes. A la veille de l’ouverture du 18e Sommet de la Francophonie qui se tient à Djerba en Tunisie, les deux Etats ont procédé, à la signature d’un Protocole sur l’établissement d’un mécanisme de consultations politiques et diplomatiques.

La signature du protocole s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin, Aurélien Agbénonci et de son homologue arménien, Ararat Mirzoyan. Ce protocole permettra aux deux pays d’échanger périodiquement sur des questions d’intérêt commun.

« Le Protocole signé, vise la mise en place d’un mécanisme de consultations politiques et diplomatiques entre les deux pays, en vue d’échanges périodiques et réguliers sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun« , a confié le premier diplomate béninois.

Selon le contenu du protocole, les deux Etats tiendront tous les deux ans alternativement dans l’un des deux pays à des dates convenues d’accord-parties ces consultations politiques.

Les deux pays prévoient également partager d’expériences d’expériences à travers des voyages d’études et des stages de formation au profit de leurs cadres.