Conseil mondial de taekwondo : l’Ivoirien Cissé Cheick Sallah nommé

En tant que co-président du Comité des athlètes, l’Ivoirien Cissé Cheick Sallah, champion du monde de taekwondo, a été nommé au Comité mondial de taekwondo. Un message du président de Chungwon Choue à l’athlète ivoirien indique que « conformément aux articles 6.2 et 6.7.3 des Statuts mondiaux de taekwondo, j’ai le plaisir de vous nommer membre du Conseil mondial de taekwondo en votre qualité de co-président du Comité des athlètes ».

Dans ce courrier, il a exprimé son souhait que l’Ivoirien se concentre sur le « progrès continu du Taekwondo mondial » alors que cette discipline s’efforce, selon lui, de devenir l’une des fédérations internationales les plus respectées dans les mouvements olympiques et paralympiques.

Courrier du membre du Conseil, World Taekwondo

Cher M. Cisse, cher Cheick,

Encore une fois, je tiens à vous féliciter pour votre élection en tant que coprésident du Comité mondial des athlètes de taekwondo. Tout comme vos pairs ont la plus grande confiance en vous, moi et World Taekwondo alors que nous nous tournons vers votre leadership pour représenter les voix des athlètes.

Conformément aux articles 6.2 et 6.7.3 des Statuts mondiaux de taekwondo, j’ai le plaisir de vous nommer membre du Conseil mondial de taekwondo en votre qualité de coprésident du Comité des athlètes. J’espère que vous vous consacrerez au progrès continu du Taekwondo mondial alors que nous nous efforçons de devenir l’une des fédérations internationales les plus respectées dans les mouvements olympiques et paralympiques.

Merci d’avance et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec vous. Alors que nous commémorons notre jubilé d’or, regardons vers l’avenir avec « Peace in Mind, Taekwondo at Heart ».

Sincèrement le vôtre,

Président de Chungwon Choue

