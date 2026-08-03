Congo : Ouverture de la Grande Foire Agricole 2026, le pays affiche ses ambitions

La deuxième édition de la Grande Foire Agricole du Congo ouvrira ses portes le 5 août 2026 au Parc des Expositions de Bambou-Mingali, dans le département de la Djoué-Léfini, à une soixantaine de kilomètres de Brazzaville. La manifestation se poursuivra jusqu’au 20 août et réunira près de 650 exposants venus des quinze départements du pays.

Placée sous le thème « Nourrir la Nation pour honorer la Patrie », la foire entend mettre l’agriculture au centre des priorités nationales. Elle vise à faire du secteur un levier de souveraineté alimentaire, de développement économique et de création d’emplois.

Producteurs, éleveurs, transformateurs, distributeurs, investisseurs et représentants des institutions sont attendus durant ces deux semaines. Leur présence doit favoriser les échanges entre les différents maillons des filières agricoles et donner davantage de visibilité aux initiatives venues des départements congolais.

À travers cette deuxième édition, les organisateurs veulent valoriser les capacités du pays dans le domaine agricole. La mobilisation d’exposants issus de l’ensemble du territoire doit également illustrer la diversité des productions et des acteurs engagés dans le développement du secteur.

Une ambition nationale pour l’agriculture

Le choix du site de Bambou-Mingali place la foire dans un espace dédié aux expositions et aux rencontres professionnelles. Situé dans le département de la Djoué-Léfini, le Parc des Expositions se trouve à environ 60 kilomètres de Brazzaville.

La manifestation doit permettre aux producteurs de présenter leurs activités aux consommateurs, aux distributeurs et aux éventuels partenaires financiers. Elle offrira aussi un cadre de rencontre aux entreprises de transformation et aux acteurs institutionnels mobilisés autour des enjeux de l’agriculture congolaise.

En réunissant des professionnels issus de quinze départements, la foire mettra en avant une approche nationale du développement agricole. Les échanges porteront sur la capacité du secteur à répondre aux besoins alimentaires du pays tout en soutenant l’activité économique et l’emploi.

La Grande Foire Agricole du Congo s’inscrit ainsi dans une volonté de renforcer la place de l’agriculture dans l’économie nationale. L’édition 2026 doit prolonger la dynamique engagée lors de la première édition en donnant une nouvelle visibilité aux producteurs et aux entreprises du secteur.