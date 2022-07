Congo-Brazzaville: le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, en visite officielle

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est arrivé dimanche soir à Oyo, dans le nord du Congo, où il a entamé la deuxième étape de sa tournée africaine débutée au Caire en Egypte.

L’avion du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrova, a atterri vers 22H30 à l’aéroport international d’Ollombo, a constaté un journaliste de l’AFP. Son programme prévoit de passer une nuit dans ce fief du chef de l’État congolais Denis Sassou Nguesso, à 400 kilomètres au nord de Brazzaville.

Le président Sassou Nguesso et le ministre Sergueï Lavrov auront des entretiens en tête-à-tête lundi. Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février dernier, le Congo-Brazzaville s’affiche comme un pays « neutre » dans ce conflit. Le ministre russe se rendra ensuite en Ouganda et en Ethiopie. Au Caire, il s’est efforcé de rassurer ses partenaires égyptiens, quant aux risques d’insécurité alimentaire, en Afrique notamment, après l’accord sur des « couloirs sécurisés » pour les exportations de céréales

Dans une tribune de l’unique quotidien de Brazzaville, Sergueï Lavrov salue la place de l’Afrique dans le contexte géopolitique actuel. « Aujourd’hui, les États africains jouent un rôle de plus en plus important dans la politique et l’économie globale », écrit-il, ajoutant qu’ils apportent « d’une manière énergique leur contribution au règlement des problèmes clés de notre époque ». Brazzaville et Moscou entretiennent des relations diplomatiques sans discontinu depuis 1964.