Colombie: des morts et blessés dans une explosion dans une mine au centre du pays

Une explosion tragique dans une mine de charbon au centre de la Colombie a causé la mort d’au moins onze personnes, tandis que dix autres sont toujours piégées sous les décombres. Le gouverneur du département de Cundinamarca a confirmé la nouvelle et les équipes de secours ont été mobilisées pour tenter de sauver les travailleurs coincés.

L’explosion s’est produite tôt mercredi matin dans une mine de charbon à Soacha, une ville située à environ 25 kilomètres au sud-ouest de la capitale colombienne, Bogota. Les causes de l’explosion ne sont pas encore connues, mais les responsables ont déclaré qu’il y avait eu une accumulation de gaz dans la mine. Les travailleurs piégés sous les décombres sont actuellement pris en charge par les équipes de secours et de sauvetage.

La Colombie est l’un des principaux producteurs de charbon d’Amérique latine, et l’exploitation minière est une activité importante pour l’économie du pays. Cependant, les mines de charbon sont souvent confrontées à des risques élevés en raison de l’environnement instable et de la nature dangereuse du travail. Les explosions, les effondrements et les glissements de terrain sont des risques courants auxquels sont confrontés les mineurs.

Cette dernière explosion mortelle rappelle une fois de plus les risques élevés auxquels sont confrontés les travailleurs des mines de charbon. Le gouvernement colombien doit s’assurer que les mesures de sécurité sont en place pour protéger les mineurs et éviter de futures tragédies.