Classement FIFA Féminin Juin 2022: le Bénin tourne sur lui-même, le Nigéria toujours roi

La Fédération internationale de football association (FIFA) a dévoilé son classement du mois de juin pour le compte des sélections nationales féminines. Au plan africain, le Nigéria conserve sa première place. Le Bénin est 143è mondial et 25è à l’échelle continentale.

Sans compétition en jambe depuis janvier 2022 où les dames du sélectionneur Symphorien Trou ont dominé leurs homologues du Togo 2-0 en match amical à Lomé, le Bénin n’a pas évolué dans le dernier classement FIFA des sélections nationales féminines dévoilé vendredi. Les Écureuils dames restent bloquer à leur 25è place en Afrique, 143è à l’échelle mondiale.

Sur le plan continental, il n’y a pas eu de changement en haut du tableau avec le Nigéria qui est toujours premier devant le Cameroun, l’Afrique du Sud, le Ghana et la Côte d’Ivoire qui complète le top 5. Éliminée de la dernière CAN, battue par l’Afrique du Sud (0-2, 1-1), l’Algérie gagne tout de même une place dans ce pointage et remonte à la 79è position dans le classement général. Les Fennecs dames stagnent cependant sur le continent avec leur 9è place derrière le Nigeria (39e mondial), le Cameroun (54e), l’Afrique du Sud (58e), Ghana (59e), la Côte d’Ivoire (64e), la Tunisie (72e), la Guinée équatoriale (75e), et le Maroc (77e).

Au plan mondial, le statu quo est maintenu au sommet du classement avec un trio de tête toujours composé des Etats-Unis (1es), de la Suède (2e), et de la France (3e). Au pied du podium, il y a eu petit changement avec les Pays-Bas (4es, +1) qui passent devant l’Allemagne (5è, -1) qui paye sa défaite face à la Serbie (36e, +2) en match de qualification pour la Coupe du monde Australie/Nouvelle-Zélande 2023.

Voici le top 10 du classement FIFA féminin zone Afrique du mois de juin :

1- Nigeria 1604.42 pts (39e mondiale)

2- Cameroun 1449.61 pts (54e)

3- Afrique du Sud 1418.52 pts (58e)

4- Ghana 1416.77 pts (59e)

5- Côte d’Ivoire 1379.03 pts (64e)

6- Tunisie 1350.14 pts (72e)

7- Guinée équatoriale 1344.47 pts (75e)

8- Maroc 1320.92 pts (77e)

9- Algérie 1288.27 pts (79e)

10- Mali 1273.24 pts (80e)

25-Bénin (143è)