Classement FIFA de Juin: l’Argentine dégage la France, le top 10 mondial

La FIFA a dévoilé ce jeudi le classement actualisé des meilleures nations de football. A l’échelle mondiale, l’Argentine monte sur le podium au détriment de la France éjectée du top 3.

La mauvaise campagne de l’équipe de France en Ligue des nations, éliminée du final four malgré son statut de championne en titre, aura été lourde de conséquence pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Les vainqueurs de la Coupe du monde 2018 ne sont en effet plus sur le podium dans le dernier classement des meilleures nations de football. Les Bleus ont été éjectés du top 3 par l’Argentine qui fait son entrée dans le peloton de tête.

Pas de changement cependant dans le duo de tête avec le Brésil qui conserve sa première place acquise lors du dernier pointage devant la Belgique qui reste la meilleure nation de football en Europe.

En bas de tableau, on retrouve l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie respectivement à la 5è, 6è et 7è place tandis que le Portugal et le Danemark complètent le top 10.

Le top 10 mondial

1.Brésil

2. Belgique

3. Argentine

4. France

5. Angleterre

6. Espagne

7. Italie

8. Pays-Bas

9. Portugal

10. Danemark