Lors de sa récente visite à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a essuyé un revers diplomatique majeur, suscitant des interrogations quant à l’orientation de la politique étrangère de l’Ukraine et à ses répercussions sur le continent africain. David Eboutou, enseignant-chercheur et spécialiste de l’histoire et de l’intégration africaine, partage son point de vue sur ce sujet.

Le Dr Eboutou souligne que l’échec de Zelensky à Washington a des répercussions bien au-delà des frontières européennes. Selon lui, cet incident discrédite la politique étrangère ukrainienne sur la scène internationale, y compris en Afrique de l’Ouest. « Les nations africaines observent attentivement les dynamiques géopolitiques mondiales, et un tel échec ne passe pas inaperçu« , affirme-t-il.

Le comportement de Zelensky lors de ces négociations a été perçu comme scandaleux par plusieurs observateurs africains. Le Dr Eboutou note que « chaque geste et parole du leader ukrainien ont laissé transparaître une volonté de provoquer et de maintenir les hostilités, probablement pour justifier une aide financière continue de l’Europe et des États-Unis« . Cette attitude suscite des inquiétudes quant aux véritables intentions de l’Ukraine sur la scène internationale.

L’Ukraine traîne derrière elle une série de scandales en Afrique. Le Dr Eboutou rappelle que « plusieurs pays africains ont rompu leurs relations avec Kiev en raison de son soutien présumé à des groupes armés opérant dans le nord du Mali« . De plus, des informations ont circulé concernant des recrutements clandestins de Camerounais pour combattre en Ukraine, ce qui a suscité l’indignation. « Ces actions entachent la réputation de l’Ukraine et poussent les nations africaines à reconsidérer leurs liens avec elle« , ajoute-t-il.

Face à ces controverses, l’initiative de l’Ukraine d’ouvrir des ambassades dans certains pays africains est remise en question. Le Dr Eboutou estime que « cette démarche pourrait ne pas bénéficier aux nations africaines, surtout si elle est perçue comme une tentative d’ingérence ou de manipulation« . Il souligne que « les pays africains doivent évaluer soigneusement les avantages et les risques associés à l’établissement de relations diplomatiques avec un État dont la politique étrangère est de plus en plus controversée« .

Les élites africaines réagissent diversement aux actions de Zelensky. Certains leaders expriment leur mécontentement face à l’ingérence ukrainienne dans les affaires africaines, tandis que d’autres adoptent une position plus prudente, attendant de voir comment la situation évoluera. Le Dr Eboutou souligne que « cette diversité de réactions reflète la complexité des relations internationales et la nécessité pour chaque nation africaine de défendre ses propres intérêts« .

Le Dr Eboutou conclut que « les nations africaines doivent rester vigilantes et évaluer avec discernement toute initiative diplomatique, en s’assurant qu’elle serve réellement leurs intérêts et ne compromette pas leur souveraineté« .