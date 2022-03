[Chronique] Pourquoi la CEDEAO veut plonger le Mali dans le chaos?

Dans cette chronique en quelques points, nous allons vous démontrer pourquoi il pourquoi il est vital pour les puissances occidentales avec en tête de file la France et leurs alliés africains notamment à travers la Cédeao de plonger absolument la Mali dans le chaos.

Il faut éviter que la Mali devienne un exemple, il faut tout faire pour que la transition échoue parce que si jamais cette transition réussit et aboutit à des élections justes et transparentes, alors le Mali aura démontré qu’on peut dire non à l’impérialisme et s’en sortir. Et naturellement ceux qui veulent maintenir l’Afrique dans ce climat de dépendance permanent ont peur qu’un succès du Mali retentissent sur tous les autres pays africains qui sont encore sur le joug des puissances coloniales avec la complicité bien entendu de leurs alliés à la tête de certains de ces Etats.

Par conséquent à travers cette décision inique de la cedeao, vous comprenez très bien qu’on a décidé de punir le Mali, de punir les autorités maliennes actuelle pour justement éviter qu’ils soient présentés comme des modèles. Il ne faut absolument pas que le Mali soit un exemple comme c’était déjà le cas pour Haïti dans les années 1800 quand ce pays a courageusement réclamé son indépendance