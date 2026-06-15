Christian Bujeau, l’interprète du mari de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs, est décédé à 81 ans

Christian Bujeau , comédien aux plus de cinquante ans de carrière, est décédé à l’âge de 81 ans, a annoncé son agence Singularist au média professionnel Le Film français. Visage récurrent du cinéma et de la télévision, il s’était imposé comme l’un des seconds rôles les plus familiers du public français, apparaissant dans des succès populaires et des séries cultes qui ont marqué plusieurs générations.

Très reconnaissable au grand écran, Christian Bujeau était notamment associé au personnage de Jean‑Pierre Goulard dans la comédie Les Visiteurs de Jean‑Marie Poiré. Dans ce film sorti en 1993, il incarnait le dentiste marié à Béatrice de Montmirail, rôle interprété par Valérie Lemercier, et a retrouvé ce personnage dans Les Visiteurs II en 1998. Sa prestation dans ces films a contribué à ancrer sa silhouette dans la mémoire collective.

Né le 14 octobre 1944 à Charron, Christian Bujeau était diplômé du Conservatoire national d’art dramatique. Outre sa formation classique, il s’était spécialisé dans les cascades, métier qu’il a exercé parallèlement à sa carrière d’acteur. Il a participé à des spectacles équestres et à des tournois de chevalerie à l’international, y compris au Japon, témoignant d’une pratique professionnelle partagée entre théâtre, action physique et tournées.

Un parcours mêlant théâtre, télévision et comédie populaire

Sur les planches, Christian Bujeau a interprété des œuvres d’auteurs tels qu’Eugène Ionesco, Jean Giraudoux, Sacha Guitry ou Georges Feydeau, montrant une palette allant du théâtre classique au théâtre de l’absurde. À la télévision, il a multiplié les apparitions dans des séries emblématiques : Les Cinq Dernières Minutes, Julie Lescaut, Une femme d’honneur, La Crim’, Profilage et Scènes de ménages figurent parmi les titres auxquels il a prêté sa présence.

Les amateurs de la série Kaamelott se souviendront de son rôle de maître d’armes, personnage qui a acquis un statut culte grâce à ses échanges avec le roi Arthur. Sa présence dans cette série a renforcé son image de comédien capable d’apporter une forte personnalité même dans des apparitions relativement brèves.

Au cinéma, sa filmographie comprend plusieurs comédies populaires, parmi lesquelles Pédale douce, La Vérité si je mens ! 2 et Alibi.com. Il a su naviguer entre seconds rôles au cinéma et personnages récurrents à la télévision, construisant une carrière fondée sur la régularité des apparitions et la diversité des registres abordés.

Son dernier rôle à l’écran remonte à 2024 dans Sur la dalle, aux côtés d’Yvan Attal.