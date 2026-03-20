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Chloé Jouannet : après avoir démoli Patrick Bruel, elle lance le tournage d’un film en famille

Chloé Jouannet a lancé le tournage de son premier long-métrage le 19 mars, entourée d’une partie de sa famille, annoncent des publications Instagram relayées par les médias. Le projet, porté par la comédienne et réalisatrice de 28 ans, mobilise autour d’elle des visages déjà connus du public: son père Thomas Jouannet, sa tante Audrey Lamy et sa demi-sœur Mado.

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Chloé Jouannet : après avoir démoli Patrick Bruel, elle lance le tournage d’un film en famille
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Ce long-métrage prolonge un court-métrage primé: le film court réalisé par Chloé Jouannet a reçu en 2024 le prix du court-métrage au Festival de l’Alpe d’Huez. Les images publiées sur les comptes sociaux de proches montrent le clap de départ et quelques coulisses du plateau, confirmant que la comédienne passe à la mise en scène et à la réalisation d’une première œuvre plus ambitieuse.

Les médias ont relayé plusieurs clichés publiés par Alexandra Lamy sur Instagram, confirmant la présence de la famille sur le tournage. Selon ces publications et les informations disponibles, le projet fait appel à des proches de la réalisatrice pour des rôles à l’écran, démarche déjà observée lors de précédentes productions familiales.

Distribution, synopsis et prises de position publiques

Le synopsis diffusé avec les premières images présente le personnage central, Alex, décrit comme un père divorcé de 45 ans. L’histoire débute lorsqu’il accompagne sa fille Jade à une compétition de twirling et se retrouve confronté à une situation inédite, sans que d’autres détails scénaristiques supplémentaires n’aient été communiqués publiquement à ce stade.

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Parmi les noms confirmés au casting figurent Audrey Lamy, Thomas Jouannet et la demi-sœur de Chloé, Mado. La réalisatrice réunit ainsi plusieurs membres de sa famille devant la caméra, choix mis en avant dans les légendes accompagnant les photos postées sur les réseaux sociaux.

À la veille du démarrage du tournage, Chloé Jouannet a également pris position publiquement sur les réseaux sociaux au sujet des accusations visant le chanteur Patrick Bruel. La comédienne a réagi en écrivant « Enfin ! » en découvrant la publication des plaintes. Les éléments de contexte diffusés par la presse mentionnent que Patrick Bruel fait l’objet d’au moins deux plaintes, l’une pour tentative de viol et agression sexuelle datant de 1997 et l’autre pour viol plus récente, actuellement en cours d’enquête, et que, selon Mediapart, six femmes l’ont accusé de violences sexuelles entre 1992 et 2019.

Le chanteur, par la voix de son avocat, nie les faits et affirme n’avoir « jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel ». La réaction d’Andréa Bescond et le soutien affiché par Alexandra Lamy et sa fille à certains témoignages ont été relayés par les mêmes médias.

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