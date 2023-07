Chine – Russie: Vladimir Poutine annoncé à Pékin

Le président russe, Vladimir Poutine, a accepté l’invitation de son homologue chinois, Xi Jinping, et prévoit de se rendre en Chine en octobre prochain. Cette visite diplomatique aura lieu à l’occasion du Forum international « La Ceinture et la Route », marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre les deux pays.

Selon les déclarations du conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, le président russe, Vladimir Poutine, se rendra en Chine en octobre prochain à l’invitation de son homologue chinois, Xi Jinping. Cette visite intervient après la venue de Xi Jinping à Moscou en mars dernier, marquant ainsi une volonté de renforcer les liens entre les deux puissances.

L’événement majeur qui réunira les deux dirigeants sera le Forum international « La Ceinture et la Route ». Cette initiative lancée par la Chine en 2013 vise à promouvoir la coopération économique et le développement d’infrastructures à l’échelle mondiale. La participation de Vladimir Poutine à ce forum reflète l’importance qu’accorde la Russie à cette initiative et démontre la volonté commune des deux pays d’intensifier leur coopération dans le domaine économique.

Outre les enjeux économiques, cette visite diplomatique revêt également une dimension géopolitique significative. Alors que les relations entre la Russie et l’Occident connaissent des tensions, ce rapprochement avec la Chine pourrait être perçu comme un signal fort adressé aux partenaires internationaux. De plus, les discussions entre Vladimir Poutine et Xi Jinping pourraient également aborder des sujets d’intérêt commun tels que les questions liées à la sécurité régionale, la stabilité géopolitique et les défis mondiaux.

La Chine et la Russie entretiennent depuis longtemps des relations étroites, notamment sur le plan militaire et énergétique. Cette visite de Vladimir Poutine en Chine renforcera sans aucun doute leur partenariat stratégique. Les deux dirigeants devraient également évoquer les projets de coopération dans les domaines de la technologie, de l’innovation et de la recherche scientifique.