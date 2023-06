Chine: le Premier ministre Li Qiang annoncé en France et en Allemagne

- Publicité-

Le Premier ministre chinois, Li Qiang, entame une visite officielle en France et en Allemagne du 18 au 23 juin, avec pour objectif de consolider les relations bilatérales et d’aborder des enjeux cruciaux tels que les consultations sino-allemandes et le nouveau Pacte financier mondial.

Le Premier ministre chinois, Li Qiang, est sur le point de débuter une visite officielle en France et en Allemagne dans le cadre d’un périple stratégique visant à renforcer les liens économiques et financiers avec ces deux pays européens. La visite, qui se déroulera du 18 au 23 juin, comprendra des rencontres de haut niveau et des discussions approfondies sur des questions d’intérêt mutuel.

En Allemagne, Li Qiang participera au septième cycle des consultations gouvernementales sino-allemandes. Ces consultations régulières fournissent une plateforme importante pour les deux pays afin de discuter de questions économiques, commerciales, technologiques et environnementales. L’accent sera mis sur l’approfondissement de la coopération dans des domaines clés tels que l’innovation, la transition énergétique, la numérisation et la connectivité.

En outre, le Premier ministre chinois se rendra en France pour assister au Sommet pour un nouveau Pacte financier mondial. Ce sommet, qui rassemble des représentants de pays du monde entier, est une initiative majeure visant à promouvoir une coopération financière plus solide et à renforcer la stabilité économique mondiale. Li Qiang y prendra la parole et exprimera la position de la Chine sur les questions financières internationales, tout en explorant des possibilités de collaboration plus étroite avec la France et d’autres pays participants.

La visite de Li Qiang en France et en Allemagne revêt une grande importance dans le contexte actuel où l’économie mondiale est confrontée à des défis et des opportunités sans précédent. La Chine, en tant que deuxième économie mondiale, joue un rôle crucial dans la promotion de la coopération économique et financière internationale. Les rencontres et les discussions lors de cette visite renforceront les relations bilatérales et contribueront à un environnement commercial plus ouvert et plus inclusif.