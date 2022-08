Chelsea: la demande très spéciale de Koulibaly à la légende John Terry

Kalidou Koulibaly a supplié John Terry de porter le maillot emblématique numéro 26 après avoir rejoint Chelsea cet été en provenance de Naples.

Le capitaine sénégalais a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux de lui appelant l’ancien capitaine de Chelsea, John Terry, pour lui demander s’il pouvait porter son maillot emblématique numéro 26. Le défenseur central est arrivé d’Italie plus tôt cet été dans le cadre d’un contrat de 33 millions de livres sterling, signant un contrat de quatre ans à Stamford Bridge. Les arrivées défensives ont été une priorité pour Thomas Tuchel et Chelsea suite aux départs d’Antonio Rudiger et Andreas Christensen.

« John, je voulais te demander quelque chose, introduit le natif de Saint-Dié-des-Vosges, après s’être excusé pour son niveau d’anglais. Comme tu le sais, j’ai joué avec le 26 à Naples et j’ai vu que, depuis que tu as quitté le club, personne n’a pris le 26. Je ne sais pas si tu l’as retiré ou si personne n’en veut, mais je voulais te demander si je pouvais le prendre », peut-on l’entendre dire dans cette vidéo enregistrée le 15 juillet, soit la veille de l’annonce officielle de sa signature.

« Écoute, le 26 a été très spécial pour moi, a répondu John Terry, qui a porté le numéro pendant près de deux décennies à Chelsea. Mais oui mon gars, j’apprécie vraiment que tu m’aies appelé et il n’y a pas de problème de mon côté pour que tu le prennes, tout le plaisir est pour moi. »

John Terry a remporté 17 titres avec les Blues – dont 16 en tant que capitaine – en 19 ans saisons avec son club d’enfance. Mais depuis son départ pour Aston Villa en 2017, le numéro 26 de Chelsea est resté vacant……Mais plus maintenant puisqu’il est désormais la propriété du géant défenseur sénégalais.

Le champion d’Afrique en titre a brièvement affronté Arsenal lors de la tournée américaine, avant de débuter contre l’Udinese lors du dernier match de pré-saison des Blues avant le début de la campagne de Premier League ce week-end.