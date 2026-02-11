Charlotte Casiraghi fan des Tuche : « Je les ai tous regardés »

Charlotte Casiraghi , invitée de l’émission Clique sur Canal+ le 2 février pour la promotion de son livre La Fêlure (éditions Julliard), a surpris l’auditoire en confessant son admiration pour la saga cinématographique Les Tuche. La fille de Caroline de Monaco, philosophe et écrivaine, a expliqué qu’elle avait regardé plusieurs opus pendant les vacances de Noël et qu’elle trouvait dans ces films une combinaison de tendresse, de justesse et de contrastes sociaux.

Interrogée par le journaliste Mouloud Achour, Charlotte Casiraghi n’a pas attendu la question pour s’exclamer : « J’adore les Tuche !« . Elle a précisé : « J’ai regardé tous les Tuche. Encore pendant les vacances de Noël. J’en ai regardé au moins deux. J’adore« .

La princesse de Monaco a ajouté qu’elle désapprouvait ceux qui snobent la franchise : « Moi, je déteste les gens qui snobent Les Tuche« , a-t-elle déclaré, estimant que les films offrent « tellement de choses à la fois » et qu’ils savent rendre sensibles des réalités différentes avec bienveillance.

Charlotte Casiraghi défend la franchise et souligne son ton bienveillant

La référence de Charlotte Casiraghi à la saga intervient dans un contexte où Les Tuche constituent un phénomène populaire en France. Le duo d’acteurs derrière Jeff et Cathy Tuche, porté par Jean‑Paul Rouve et Isabelle Nanty, a donné naissance à cinq opus relatifs aux aventures de cette famille. Le premier film avait en partie été tourné à Monaco : dans la fiction, après avoir remporté la loterie, la famille Tuche s’installe en principauté.

Sur le plateau de Clique, Charlotte Casiraghi a développé son point de vue en évoquant la manière dont la série combine humour et observation sociale : « Je trouve qu’il y a une justesse dans le ton », a‑t‑elle affirmé, mettant en avant la tendresse et la bienveillance qui, selon elle, caractérisent les films.

Le passage de la princesse sur Canal+ a ainsi mêlé promotion littéraire et échanges sur la culture populaire. Présidente des rencontres philosophiques de Monaco et auteure, Charlotte Casiraghi a mobilisé son regard critique pour plaider en faveur d’une appréciation moins condescendante des œuvres à succès.

Les éléments extraits de l’émission montrent une personnalité publique attachée à la liberté des goûts et à la reconnaissance des œuvres populaires comme porteurs d’un regard social. Ses remarques citées à l’antenne reprennent mot pour mot son enthousiasme et sa conviction que la franchise Les Tuche sait traduire des contrastes de réalités « avec tendresse et avec bienveillance ».