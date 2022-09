Charles III : « Je sens le poids de l’histoire et les traditions vitales du Parlement »

S’adressant pour la première fois au Parlement britannique, le roi Charles III a déclaré que la reine Elizabeth II « a montré l’exemple d’un devoir désintéressé et je me suis promis de suivre ses pas ».

Le roi Charles III et la reine consort Camilla sont arrivés au Parlement britannique ce lundi. Face aux parlementaires, le nouveau roi du Royaume Uni, a prononcé son premier discours. Il a rendu hommage à sa mère, la reine Elizabeth II, décédée le 08 septembre dernier, estimant qu’elle était « un modèle pour tous les êtres vivants ».

« Je sens le poids de l’histoire et les traditions vitales du Parlement », a déclaré Charles III. « Nous sommes réunis aujourd’hui en mémoire de l’engagement et de tout ce que ma défunte mère a fait au service du pays », a également affirmé le roi Charles III.

« Sa défunte majesté s’était engagée à servir son peuple et son pays, elle a réussi à se tenir à cet engagement avec dévouement, elle nous a donné un exemple, un sens du devoir sans pareil, et j’espère qu’avec l’aide de Dieu et votre soutien, j’arriverai à suivre son exemple », a-t-il expliqué en clôture de son discours.

Alors que les funérailles d’Elizabeth II sont prévues lundi 19 septembre, le cercueil de la reine d’Angleterre va quitter le palais de Holyroodhouse ce lundi. Il sera exposé à la cathédrale Saint-Gilles d’Édimbourg après une procession menée par Charles III.