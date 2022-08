Changement du nom des Écureuils: la FBF propose « Les Guépards »

Après plusieurs mois de réflexion, les acteurs du football ont enfin trouvé un nouveau nom à l’équipe nationale de football du Bénin. Selon le président de la Fédération béninoise de football (FBF), « Les Guépards » est le nouveau proposé.

Pour designer l’équipe nationale de football du Bénin, on pourrait bientôt parler de « Les Guépards ». L’annonce a été faite ce samedi 20 août 2022, à l’occasion de l’Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de football (FBF). Selon Africa Web actu qui a rapporté les propos de Mathurin de Chacus, il s’agit d’une proposition dont les acteurs espèrent l’officialisation.

Guépard

Le guépard est considéré comme l’un des animaux terrestres les plus rapides. Mammifère carnassier de la famille des félidés vivant en Afrique et en Asie de l’Ouest, sa vitesse à la course est estimée à plus de 100km/h. Il pèse entre 35 à 60 kg et mesure 1,20 m à 1,50 m.