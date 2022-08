Changement du nom des Écureuils: Anjorin Moucharaf réagit au surnom « Les Guépards »

Le surnom « Les Guépards » proposé par la Fédération béninoise de football pour remplacer « Les Ecureuils » donné à l’équipe nationale continue de susciter des réactions au sein de la communauté sportive. Dernier à réagir, l’ancien président de la FBF, Anjorin Moucharaf.

Il s’agit d’une proposition dont les acteurs espèrent l’officialisation, mais selon le président de la Fédération béninoise de football, l’équipe nationale ne s’appellera plus « Les Ecureuils ». Ce surnom attribué aux joueurs depuis le début des années 1970 sera remplacé par « Les Guépards ».

« Nous avons déjà adressé un courrier à notre tutelle pour lui demander l’autorisation de changer le nom de l’équipe nationale. À partir de ce jour, il n’y aura plus d’Écureuils au Bénin pour ce qui est du football. À partir de ce jour, nos footballeurs s’appelleront les Guépards » , a déclaré Mathurin de Chacus lors d’un entretien avec Jocelyne Senanhoun, journaliste à l’ORTB.

Un changement de nom qui a fait réagir la communauté sportive béninoise. Récemment nommé président d’honneur de la FBF, Anjorin Moucharaf est également allé de son commentaire sur ce sujet relayé par l’ensemble de la presse tant nationale qu’internationale. Et l’ex-boss du foot béninois a dit épouser cette décision du président Mathurin de Chacus.

«Chaque fédération est libre de se choisir un surnom et de le changer quand elle le veut. La FIFA ne connaît pas les Écureuils mais le Bénin. Donc il n’y a pas de problème et le nouveau surnom des sélections du Bénin c’est désormais Les Guépards. Ça ne se discute pas. Partout où nous irons c’est les Guépards », a déclaré Anjorin Moucharaf.

Une double tentative en 2008 et en 2018

Ce n’est pas la première fois que la FBF souhaite changer le surnom « Écureuils » donné à l’équipe nationale au lendemain de l’indépendance du Bénin en 1960. En 2018, la FBF avait manifesté cet intérêt, en estimant qu’il est temps de changer afin de mieux exprimer les ambitions de l’équipe béninoise.

« Le surnom donné à l’équipe nationale doit faire écho auprès de la population et refléter nos fortes ambitions dans le monde du sport », confirment-ils dans un communiqué (…) Afin de proposer un nouveau nom à l’équipe nationale, le comité exécutif a décidé de mettre en place une commission sur le changement de nom de l’équipe nationale du Bénin« , avait expliqué la FBF.

La FBF avait également lancé une enquête en ligne qui devrait permettre aux internautes de proposer un nouveau surnom. Un geste similaire avait déjà été lancé en 2008….mais sans succès. Le Bénin compte cinq participations à la Coupe d’Afrique des nations (2004, 2008, 2010 et 2019) et zéro coupe du monde. Sa meilleure performance dans une compétition africaine remonte à la CAN en Egypte où les Écureuils ont atteint les quarts de finale, battus par le Sénégal (0-1).