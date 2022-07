CHAN 2023 (Q): en quête de remontada, le Bénin battu par le Ghana et éliminé du tournoi

Le Bénin s’est incliné face au Ghana (0-1) ce samedi à Cotonou en phase retour des préliminaires du CHAN 2023. Une défaite qui élimine les Écureuils du tournoi, battus à l’aller (3-0).

Pas de miracle pour le Bénin. Dos au mur après leur lourde défaite face au Ghana en match aller des préliminaires du CHAN 2023 (3-0), les Écureuils ont été battus ce samedi à Cotonou en manche retour. Dans une rencontre disputée au Stade de l’Amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou, les locaux se sont inclinés sur le score de 1-0.

Malgré leur volonté de refaire leur retard au score, les Béninois ont été confrontés à une équipe des Black Stars solide défensivement. Si les poulains du sélectionneur Moussa Latoundji ont tenté quelques incursions dans le camp adverse à l’instar des raids du très remuant Romaric Amoussou, les locaux ne réussiront cependant pas à sauter le verrou adverse qui est resté intact jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, les Écureuils A’ vont considérablement perdre de l’altitude au profit de l’équipe adverse qui a totalement retourné le match, à l’instar d’un festival offensif des ghanéens à la 50è minute stoppé de justesse par un joueur béninois. Mais ce n’était que partie remise, puisqu’à force de descendre régulièrement dans la tanière des Écureuils, les Black Stars vont finir par ouvrir le score. Sur une belle action collective à la 82è minute, Daniel Afryie va conduire les siens à la victoire dans cette partie. Score final: 1-0.

Sur l’ensemble de la double confrontation, le Bénin s’incline 4 buts à 0 et est éliminé de ces éliminatoires. Le Ghana poursuit donc son parcours et va défier le Nigéria lors du second et dernier tour.