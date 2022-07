Championnats nationaux d’athlétisme 2022: plus de 200 athlètes à la conquête du Graal

Du 8 au 10 juillet prochain aura lieu au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, l’édition 2022 des championnats nationaux d’athlétisme. Plus de 200 athlètes sont attendus à ce grand événement sportif.

Le stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou sera du 8 au 10 juillet prochain le théâtre de l’édition 2022 des championnats nationaux d’athlétisme. Trois jours de compétitions où les athlètes venus des différentes contrées du pays et au delà des frontières se réuniront pour jauger leur niveau. Plus de 200 athlètes (hommes et dames) sont attendus à ce grand événement sportif organisé par la Fédération béninoise d’athlétisme (FBA).

Selon les organisateurs, les athlètes vont se jauger dans les épreuves de courses, de sauts et de lancers. Des compétitions non moins importantes seront également organisées aux différentes catégories de jeunes (U16, U18 et U20 pour permettre à la relève de repartir aussi avec des médailles.

Pour la FBA, cette édition 2022 des championnats nationaux va permettre au directeur technique national et son équipe d’avoir une idée sur le niveau de chaque athlète surtout les plus jeunes. Ceci afin de savoir dans quel domaine il faut accentuer le travail.

Lors de l’édition 2021, le tournoi qui a duré deux jours avait connu la participation des quatre athlètes pensionnaires du Centre de développement de l’athlétisme africain de Lomé (Aadc-Lomé). Il s’agit de Beatrice Midomide, 100m féminin ; Patricia Ahomakpo, 400m haie ; Didier Kiki, 100m masculin et Edmond Hounthon, 400m masculin). Des futurs cracks qui avaient fait le show au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, hôte de la compétition.