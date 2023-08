Championnat national scolaire 2023: la razzia du CEG Sainte Rita

-Publicité-

Tout seul en tête du football scolaire béninois, le CEG Sainte Rita a tout raflé lors de la 3è édition du championnat national scolaire. Le collège a décroché la médiale d’Or au football chez les filles comme chez les garçons.

La 3e édition du Championnat scolaire national a tiré le rideau le dimanche 20 août 2023 à Abomey. Cet événement marquant a couronné les équipes féminines et masculines du CEG Sainte Rita de Cotonou, qui ont décroché la médaille d’Or dans la discipline football.

Au football féminin, les joueuses du CEG Sainte Rita ont triomphé en finale de leur homologue du CEG 1 Bantè, avec un score final de 3 buts à 0. Du côté masculin, le CEG Sainte Rita a décroché la victoire dans une confrontation âpre contre le CEG 2 Azovè (1-0).

La finale de handball masculin a vu le CEG Tanguiéta s’imposer avec autorité devant le Lycée Béhanzin de Porto-Novo (37 à 30). Les Nordistes montent donc sur le toit du Bénin dans cette discipline. Au basket féminin, CEG 1 Bohicon a balayé CEG 1 Comè (59 à 30).

L’athlétisme a également été au rendez-vous, avec des performances impressionnantes. Moudjaïdou Yorou (LTP Kandi) a triomphé dans l’épreuve du 400 mètres, tandis que le saut en longueur hommes a été dominé par Gladstone Lawissa (CEG Adrien Degbey) avec une distance de 5m97.

Romaine Gandonou (Ouémé) a décroché le titre du 800 mètres dames avec un temps de 2 minutes et 25,8 secondes, tandis que Modeste N’Tcha (CEG Yimporima) s’est imposé dans la course du 800 mètres hommes en enregistrant un temps de 2 minutes et 6,4 secondes.

Cette édition du championnat scolaire a été marquée par la détermination et le talent des jeunes athlètes, mettant en lumière l’avenir prometteur du sport dans le pays. Les efforts et les performances de ces jeunes talents méritent sans aucun doute les applaudissements et l’admiration de tous.

