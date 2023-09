Championnat national de tennis 2023: Sègodo Morgan sur le toit du Bénin

Démarré lundi dernier, l’édition 2023 du championnat national de tennis a pris fin ce weekend avec la grande finale disputée sur les courts de tennis du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et l’Académie Darboux à Cotonou. Sègodo Morgan et Honfoga Eleaza ont décroché l’or chez les hommes et les dames.

Le rideau s’est baissé ce weekend sur le championnat national de tennis 2023. Lancé lundi dernier, le tournoi a pris fin ce samedi avec la grande finale disputée sur les courts de tennis du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et l’Académie Darboux à Cotonou. Un sprint final qui aura tenu en haleine les amoureux de la petite balle jaune.

Dans la catégorie senior, Sègodo Morgan a décroché l’or chez les hommes. Le tennisman est monté sur la première manche du podium après s’être défait de son challenger et frère Sègodo Jean en 3 sets (3 sets 6/2 ; 2/6 ; 6/4). « Ça n’a pas été facile », a reconnu le nouveau champion qui dit avoir fait preuve de patience et de stratégie pour remporter la mise face à son adversaire qui « est très doué ».

Chez les dames, le sacre est revenu à Eleaza Honfonga qui a pris le dessus sur sa sœur Emeline en 2 sets (6/4 ; 6/3). Un bel exploit de la jeune femme qui permet au département de l’Atlantique de finir en tête du classement des médailles, avec 08 en or, 06 en argent et 07 en bronze, loin devant les départements de l’Atacora-Donga (3 médailles d’or) et de l’Ouémé-Plateau (1 en or).

Pour rappel, douze différentes catégories à savoir : les 10 ans et moins (Filles et Garçons), les 12 ans et moins (Filles et Garçons), les 14 ans et moins (Filles et Garçons), les 16 ans et moins (Filles et Garçons), les 18 ans et moins (Filles et Garçons) et les seniors (Dames et Hommes), ont pris part ce tournoi d’une semaine, qui aura mobilisé 149 participants.

Un record, selon le Secrétaire général de la FBT, Agossou Bernardin Codjo, qui se réjouit de la réussite cette édition. « Ce n’était pas gagné d’avance étant donné les disparitions de courts de tennis que nous avons connu à Cotonou (…) Mais au finish, tout s’est bien passé. Le championnat s’est très bien déroulé. Tous les participants étaient contents… », a-t-il déclaré à la presse.

