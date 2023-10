« C’est très serré » entre Messi, Mbappé et Haaland, France Football sur le Ballon d’Or 2023

-Publicité-

Les organisateurs du Ballon d’Or 2023 ont révélé que le vote pour cette édition de ce prix a été très serré, alors que le vainqueur de la récompense tant convoitée sera connu ce lundi soir.

Alors que plusieurs médias ont affirmé ces derniers jours que Lionel Messi est le vainqueur du Ballon d’Or 2023 de France Football, le magazine est resté discret sur ses spéculations qui reviennent à chaque édition. Cependant, les organisateurs (peut-être par inadvertance) ont révélé le podium du BO.

La 67è cérémonie de remise du cuir en Or aura lieu au Théâtre du Châtelet à Paris, en France, ce lundi 30 octobre 2023. Et selon le rédacteur en chef de France Football, le vote pour cette édition est très serré. Vincent Garcia a confié que le prix a été âprement disputé par Messi, Kylian Mbappe et Erling Haaland dans les sondages, révélant effectivement que les trois joueurs occupent les trois places du podium. « C’est serré cette année… C’est très, très serré« , a-t-il déclaré, rapporté par Telefoot.

Lionel Messi, sacré champion de la Coupe du Monde 2022 et élu meilleur joueur du tournoi, ainsi qu’Erling Haaland, dont la saison remarquable avec Manchester City a été couronnée de succès et a pulvérisé plusieurs records en Angleterre, se sont imposés comme les deux principaux prétendants au Ballon d’Or 2023. Meilleur buteur du dernier Mondial et star incontestée du foot français, Kylian Mbappé a également de solides arguments pour prétendre soulever le cuir en or. Rendez-vous ce soir pour le verdict.