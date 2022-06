« C’est la fin des paillettes », le président du PSG annonce de grands changements à venir

Dans une interview accordée au Parisien ce mardi, le président du PSG, Nasser Al-Khalafi, a annoncé de grands changements à venir dans le club. « C’est la fin des paillettes », a notamment déclaré le dirigeant qatari en référence à ses recrues stars.

Des grands changements s’annoncent au PSG la saison prochaine. Depuis la prolongation de Kylian Mbappé, le club français a carrément décidé de changer de direction, avec déjà deux victimes, l’ex-directeur sportif Leonardo, et le coach Mauricio Pochettino, annoncé sur le départ. Dans une interview accordée au Parisien, Nasser Al-Khalaïfi, a confirmé la tendance : «Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes».

« Il y a tellement de talents dans notre région »

On aura compris, désormais fini les stars payées à coup de millions et de salaires exorbitants. Al-Khelaïfi veut que le PSG forme ses futurs champions. «On est là pour longtemps. On va avoir le meilleur centre d’entraînement du monde. Mon objectif pour les prochaines années est de n’avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe. Il y a tellement de talents dans notre région. Les meilleurs joueurs de notre région méritent de jouer pour le PSG. Cela prendra du temps, mais c’est un objectif», explique le dirigeant qatari.

Le patron du champion de France a ensuite envoyé une menace à peine voilée à ses stars : «Maintenant, la position du PSG est claire : les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Certains ont profité de la situation, maintenant c’est fini (…) Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté.» Un message qu’on imagine adressé tout particulièrement à Neymar, souvent critiqué pour son hygiène de vie. C’est désormais clair, le PSG passe dans une nouvelle ère.