César: Abou Sangaré sacré l’an dernier, n’a toujours pas de titre de séjour

Abou Sangaré, sacré « Meilleur espoir féminin » en 2025 pour son rôle dans L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine, n’a tourné aucun film depuis cette consécration, en raison de problèmes de titre de séjour. À quelques heures de la cérémonie des César, cette situation interpelle tant sur le parcours du comédien que sur la précarité administrative qui peut affecter les carrières artistiques en France.

Dans le long-métrage primé, Abou Sangaré incarne un livreur sans-papiers dont le quotidien est rythmé par l’angoisse administrative, la débrouille et une recherche constante de stabilité. L’interprétation a été saluée pour sa justesse et son intensité, faisant écho à une réalité que le film met en scène et que l’acteur a en partie vécue.

Arrivé de Guinée à 15 ans, Abou Sangaré a traversé des années d’incertitude administrative, marqué par la menace d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et par des démarches de régularisation longues et inconfortables. Sur la scène de l’Olympia le 28 février 2025, lors de la cérémonie des César, il a livré un discours émouvant : « De 2017 jusqu’en avril 2023, j’avais presque plus de vie. (…) Je vivais parmi les gens, comme ça, mais je ne me considérais pas comme un être humain. »

Parcours professionnel et situation administrative

Avant de percer au cinéma, Abou Sangaré travaillait dans la mécanique. Ce métier n’a jamais été pour lui un simple plan B : il a constitué une source de revenus nécessaire. Le cachet obtenu grâce au film de Boris Lojkine lui a permis de rembourser des dettes et d’envisager l’avenir avec davantage de sérénité, tout en lui donnant l’envie de poursuivre une carrière d’acteur.

Le comédien a lui-même évoqué la coexistence entre les deux activités : « Je peux continuer la mécanique : dans le cinéma, des fois tu travailles et des fois, tu ne travailles pas, donc je peux faire les deux en même temps », expliquait-il l’an dernier, soulignant la précarité inhérente au métier d’acteur et la nécessité de maintenir des ressources stables.

Après sa victoire aux César, Abou Sangaré n’a pas enchaîné les tournages, faute d’un titre de séjour en règle. Cette absence de projets cinématographiques immédiats s’explique par ces contraintes administratives qui ont limité ses possibilités professionnelles dans l’immédiat.

Selon Ouest-France et Le Courrier picard, sa situation a évolué récemment : il a vu son titre de séjour salarié d’un an renouvelé. Parallèlement, il vit à Amiens et s’est rapproché d’un emploi dans le secteur de la location de matériel et d’outillage.