Ces 04 signes pourraient passer une journée difficile le 26 août 2022

Certains signes astrologiques pourraient connaître une journée difficile ce vendredi 26 août 2022. Découvrez les quatre signes concernés.

Ce dernier weekend du mois d’août 2022 commence très mal pour certains signes du zodiaque. En effet, les natifs de ces quatre signes pourraient avoir une journée très mouvementée. Voyez dans cet article si vous faîtes partie du quatuor.

Lion

La journée du 26 août risque d’être particulièrement mouvementée pour le natif du Lion. Il sera déçu d’apprendre une fâcheuse nouvelle ou une trahison. Au travail, un bras de fer sera engagé avec une personne de son entourage proche. Une information confidentielle sera révélée au grand jour, freinant ainsi l’avancement de ses activités professionnelles. Le Lion ne se laissera pas faire pour autant et dénoncera cette attitude auprès de ses supérieurs.

Bien qu’il ait reçu des excuses sincères, ce signe de Feu ne réussira pas à adoucir le ton avec son collègue. Par ailleurs, son humeur désagréable risque de se répercuter sur ses relations familiales et générer des tensions au sein du couple. Pour éviter des querelles supplémentaires, il devra réfléchir avant de s’exprimer et faire preuve d’empathie afin de ne pas tenir des propos blessants.

Balance

Le natif de la Balance quant à lui sera hésitant tout au long de cette journée. Ce qui risque de déplaire à son entourage professionnel qui s’attend à des résultats imminents. Le placement de Mercure en Balance le rend indécis et difficile à convaincre. De ce fait, un projet d’envergure va être retardé, ce qui lui fera perdre des sommes d’argent importantes.

L’influence de la planète de la communication dans son signe va lui faire perdre pied et il ne sera pas maître de ses émotions. Au lieu d’écouter sa raison, il se laissera facilement influencer par les autres. En couple, la peur de décevoir pourrait prendre le dessus et créer des tensions inutiles.

Capricorne

Le Capricorne aura tendance à partager une énergie négative et tendue à tout le monde pour faire avancer un dossier en suspens. Nerveux et impulsif, il risque d’être particulièrement désagréable avec ses subordonnés et toute autre personne qui croise son chemin. Avec le stress accumulé au travail, ce signe de Terre pourrait également tenir des propos blessants envers les membres de sa famille.

Côté cœur, ce signe du zodiaque d’humeur explosive peut se retrouver dans une querelle sans précédent. Il aura du mal à reconnaître son manque d’investissement dans sa vie de couple et pourrait au contraire amplifier le souci et s’éloigner davantage.

Poissons

En cette journée du 26 août, le Poissons pourra être tenu pour responsable d’un incident au travail. Cet événement inattendu va réveiller une part cachée de sa personnalité. Il n’aura plus aucune maîtrise de ses émotions et de ses propos. Ce manque de tact risque de choquer son entourage professionnel mais aussi sa famille et ses enfants. Côté cœur, un conflit avec le conjoint ou le partenaire pourrait naître d’un souci d’organisation. Envahi par des émotions négatives, il aura bien du mal à apaiser les tensions. Le climat astral n’étant pas propice à la résolution des conflits, il aura du mal à échanger de manière positive, claire et transparente.