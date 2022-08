Ces 03 signes du zodiaque vont vivre une belle histoire d’amour au cours de ce mois d’août 2022

Le mois d’août démarre très bien pour les natifs de ces trois signes astrologiques. Ces derniers vont bientôt rencontrer le grand amour. Voici les signes concernés.

Les natifs de plusieurs signes du zodiaque auront la chance de vivre une belle histoire d’amour durant le mois d’août 2022. Ils trouveront sans doute le bonheur absolu. Découvrez si vous faites partie du lot.

Bélier

Le premier signe susceptible de rencontrer l’amour en août est le Bélier. Ce signe de Feu aura l’occasion de vivre des moments d’introspection avec la rétrogradation de Jupiter et de Saturne. Ce dernier va tenter de mieux cerner ses attentes sur le plan sentimental. Pour donner un sens à sa vie, il cherchera alors la perle rare, la personne qui le comblera de joie et d’amour.

Il va alors réveiller son côté démonstratif et généreux pour attirer la bonne personne. Celle-ci devra tout de même partager les mêmes centres d’intérêts et la même vision du couple pour être désirable aux yeux du Bélier. Heureusement la planète Uranus, qui le soutient dans sa quête de l’amour, va pouvoir détendre l’atmosphère. Ce natif du zodiaque sera plus ouvert pour profiter de cet amour sans trop se prendre la tête.

Cancer

Le Bélier n’est pas le seul à profiter des bonnes ondes du mois d’août. Le Cancer aura à son tour la chance de voir sa vie amoureuse prendre un nouveau tournant. Le binôme Vénus-Mars va créer des occasions favorables aux rencontres et à l’attraction amoureuse.

A un moment inattendu, ce signe d’Eau va vivre le véritable coup de foudre, un événement qui va bousculer tous ses repères. Il va alors franchir un pas important dans sa vie amoureuse. Des fiançailles ou un mariage sont alors en préparation et une annonce sera faite durant les prochaines semaines. Cette décision rapide et radicale risque d’étonner son entourage proche qui le soutiendra tout de même dans ses démarches. Il se pourrait même que le Cancer change de lieu de résidence pour être au plus près de sa moitié. Une chose est sûre, ce mois d’août promet câlins et tendresse sans limite.

Balance

Pour le natif de la Balance, le mois d’août est une période particulièrement positive sur le plan relationnel. Le Soleil puis Vénus en Lion révèlent au grand jour une part de sa personnalité douce, généreuse et protectrice. Cela ne passera pas inaperçu puisqu’une personne de son entourage amical tombera sous son charme et lui avouera ses sentiments.

Cette nouvelle inattendue réveillera alors des sentiments sincères et profonds qu’il aura envie d’officialiser rapidement. Heureusement, son énergie positive et sa bonne humeur vont donner un grand coup de pouce à sa vie amoureuse, ce qui créera des instants de complicité inoubliables. Par ailleurs, une escapade amoureuse improvisée va avoir lieu dans les prochains jours, histoire de profiter des vacances, de faire le point sur ses sentiments naissants et de se projeter sur son avenir en compagnie de sa nouvelle moitié.