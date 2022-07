Ces 03 signes du zodiaque seront trahis avant la fin du mois de juillet 2022

Certains signes astrologiques vont connaître de trahison au cours de cette deuxième partie du mois de juillet 2022. Voici les signes concernés.

Cette deuxième moitié du mois de juillet 2022 ne sera pas favorable pour tous les signes du zodiaque. Ces trois signes se sentiront trahis. Découvrez rapidement si vous faites partie du lot.

Lion

Cette saison du Cancer ne sera pas très favorable aux natifs du Lion. Ils vont être emportés par leurs émotions et ne sauront pas comment les gérer. Ils rencontreront des difficultés à comprendre toute cette émotivité face à leur égo surdimensionné. Les Lion vont devoir trouver un nouvel équilibre afin de ne pas tomber dans leurs travers qui pourraient nuire à leurs objectifs. Cette période sous le signe du Cancer va aussi révéler quelques peurs inconscientes chez les Lion et ils peuvent se sentir trahis par certaines personnes de leur entourage. Ils ne se sentiront plus à leur place dans leur groupe d’amis et auront l’impression qu’ils sont au centre de l’attention pour des raisons négatives.

Scorpion

L’astrologue russe estime que les Scorpion doivent apprendre à prendre du recul sur certaines situations durant ce mois de juillet. Avec cette saison du Cancer, les représentants de ce signe d’Eau peuvent se sentir dépassés par certains événements au travail et par l’attitude de certains de leurs collègues. Ils pourraient se sentir trahis par un collègue jaloux de leur nouveau projet. Ils doivent rester méfiants et s’éloigner progressivement du groupe afin de s’isoler. Les Scorpion seront tentés de changer certaines relations dans leur milieu professionnel et également avec des personnes proches de leur entourage, mais ils devront faire attention à l’énergie basse du Cancer. En effet, la sensibilité de ce signe d’Eau peut prendre le dessus sur les émotions du Scorpion et ils pourraient perdre pied. Les Scorpion devront faire le point sur leurs ressentis et à apprendre à écouter leurs émotions pour ne pas se sentir submergés par ces dernières. Amoureux de liberté, ils pourraient vouloir tout quitter pour vivre une nouvelle aventure dans un pays inconnu afin de se retrouver seuls.

Capricorne

Le Soleil en Cancer va perturber les natifs du Capricorne. Ils vont être poussés à faire une introspection pour mieux comprendre leurs émotions. Les Capricorne, si ambitieux, devront faire face à de nouvelles difficultés au travail et cela va les chambouler durant ce mois de juillet. Cette période de changement ne sera pas facile pour eux. Ils auront tendance à être nostalgiques et à rester bloqués dans le passé pour ne pas affronter les réalités du présent. Cette attitude va les conduire à s’éloigner de leur groupe d’amis, car ils se sentiront incompris. Certains d’entre eux subiront également une séparation avec leur partenaire et rencontreront des difficultés à passer à autre chose. Ils se sentiront trahis par leur partenaire qui se montre sous son vrai visage. Cette saison du Cancer peut les influencer de manière négative, car ils seront très pessimistes et vont se sentir persécutés par leur entourage.