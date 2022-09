Ces 03 signes du zodiaque pourraient vivre une période compliquée à partir du 27 septembre 2022

Certains signes du zodiaque devront s’apprêter à travers une période compliquée à partir de ce mardi 27 septembre 2022, selon les astrologues. Voici les signes du zodiaque concernés.

A partir de ce mardi 27 septembre 2022, les astres ne vont pas rendre la vie facile à trois signes du zodiaque en particulier. A en croire les astrologues ces derniers vont vivre une période compliquée. Ils devront s’accrocher afin de faire face à cette période difficile sans se surmener. Découvrez si vous faites partie de ces signes concernés.

Bélier

Dès le 27 septembre, ce signe de Feu sera confronté à des situations agaçantes. Réputé pour travailler en équipe, le Bélier va devoir faire preuve de patience et composer avec les autres. Avec le recul de Mercure, il risque d’essuyer un certain nombre de refus qui vont ralentir des projets en cours. Cela peut être un client trop exigeant ou un responsable difficile à convaincre. Il va alors chercher à se dépasser pour trouver des solutions rapides mais n’obtiendra pas forcément les résultats escomptés. Grâce aux énergies positives de la Nouvelle Lune, le Bélier ne va pas baisser les bras pour autant et prendra le temps de réfléchir à ses relations avec les autres. Il va ainsi prendre des initiatives afin d’apaiser les tensions que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. S’il arrive à tirer parti de cette conjoncture favorable, ses efforts seront payants.

Gémeaux

A partir du 27 septembre, le signe du Gémeaux pourrait être confronté à des complications de toutes sortes. Au travail, des personnes malintentionnées pourraient lui mettre des bâtons dans les roues et ralentir sa progression. Face à cette situation malencontreuse, ce signe d’Air fera attention à chaque petit détail douteux. Il réagira alors la plupart du temps de manière excessive, ce qui révélera un trait de caractère facilement irritable et colérique. Il devra alors faire attention à ne pas laisser ses pensées négatives prendre le dessus. Il pourra compter sur le recul de Jupiter en Bélier pour y parvenir en douceur. L’objectif sera avant tout de tirer parti de cette conjoncture pour marquer une pause, prendre soin de soi afin de réapprendre à maîtriser ses émotions.

Sagittaire

Le mois de septembre avait déjà mal commencé pour ce signe de Feu avec des déceptions, des imprévus et retournements de situations. En cette dernière semaine de septembre, le Sagittaire fera des efforts considérables pour remonter la pente. Cependant, il risque de se disperser et se perdre dans une liste d’actions et de projets à entreprendre à court terme. S’il ne prend pas assez de temps pour cerner tous ses objectifs, il risque de vivre de nombreuses déceptions. Dès le premier signe d’échec, il sera difficile pour ce signe astrologique d’avancer sereinement ce qui peut créer de la frustration et décevoir son entourage professionnel. Heureusement, Jupiter qui booste son optimisme l’aidera à tirer des leçons des expériences passées pour mieux rebondir plus tard. Il devra alors mettre sur papier ses priorités afin de les mettre en place de façon méthodique.