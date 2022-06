Ces 03 signes astrologiques vivront de grands changements avec la nouvelle lune de ce 28 juin 2022

Ce mardi 28 juin 2022 aura lieu la Nouvelle Lune en Cancer. Et cette nouvelle période va apporter de changements dans la vie de certains signes du zodiaque. Voici ces trois signes concernés.

La Nouvelle Lune en Cancer de ce mardi 28 juin 2022 apportera une énergie conservatrice, qui poussera certains signes astrologiques à trouver un nouvel équilibre entre le travail, le repos et le divertissement. Ces derniers vivront également de nombreux changements durant les trois derniers jours du mois de juin 2022. Découvrez si vous faites partie de ces trois signes.

Bélier

Durant ce nouveau cycle, les Bélier auront envie d’appliquer quelques changements à leur routine quotidienne. Après une saison assez mouvementée, les Bélier vont chercher à retrouver une stabilité et du calme dans leur vie. La saison des Cancer et la Nouvelle Lune dans ce signe d’Eau va les pousser à se concentrer sur leur cocon familial et sur leur petit nid douillet. C’est le moment pour ce signe de Feu de s’occuper de sa relation amoureuse et de rester plus souvent à la maison. Les Bélier trouveront un moyen pour que leur relation leur apporte tout ce dont ils ont besoin sur le plan émotionnel. Ils vont apprendre à mieux gérer leurs émotions et à les ressentir plus profondément. Ce ne sera pas un exercice de tout repos pour ce signe connu pour son impulsivité.

Cancer

Cette saison débute dans le signe du Cancer et ce signe d’Eau va vivre quelques changements dans les jours à venir. En effet, la Nouvelle Lune dans leur signe va développer leur intuition et les Cancer auront envie de trouver un nouveau point d’ancrage dans leur vie. Ce nouveau départ puissant les invite à se reconnecter à leur identité et à retrouver confiance en eux. Les Cancer se sentiront prêts à effectuer quelques transformations au niveau de leur apparence physique et vont suivre leur instinct. Cette nouvelle identité va augmenter leur confiance en eux et ils pourront prendre les commandes d’une nouvelle activité.

Balance

Les Balance vont être très populaires dans les jours à venir. Cette Nouvelle Lune en Cancer va leur apporter beaucoup d’opportunités professionnelles et ils ne passeront pas inaperçus au travail. La vie des Balance va subir quelques changements au niveau professionnel car ils vont grimper à un échelon supérieur et auront de nouvelles responsabilités très importantes. Comme à leur habitude, les Balance seront très impliqués dans leurs nouvelles fonctions mais ils devront les appréhender de manière à ce qu’elles leur apportent du plaisir sur le plan émotionnel. Il ne faudrait pas qu’ils se sentent épuisés après une journée de travail. Cette saison du Cancer invite au repos et à profiter des plaisirs de l’été.