Ces 03 signes astrologiques pourraient connaître des ennuis avec l’arrivée de la nouvelle lune du 27 août 2022

L’arrivée de la nouvelle lune de ce samedi 27 août 2022 ne sera pas rose pour tous les signes du zodiaque. Il y en a qui auront des ennuis. Voici le trio concerné.

Si l’arrivée de la nouvelle lune de ce samedi 27 août 2022 sera source de bonheur pour certains signes astrologiques, ce ne sera pas le cas chez d’autres. Et pour cause, elle sera remplie d’ennuis sur beaucoup de plans pour eux. Découvrez dans cet article si vous faites partie du lot.

Lion

Les Lion sont susceptibles de rencontrer des difficultés au travail. Cette Nouvelle Lune en Vierge va leur apporter beaucoup de confusion et ils auront des difficultés à se remettre en question. Ils vont rencontrer de nombreux obstacles dans leur milieu professionnel, notamment avec leurs collègues. Le côté impulsif de ce signe de Feu devrait refaire surface lors de ces moments de doute et ils se sentiront incompris et perdus. D’autant plus qu’ils se sentiront submergés par leurs émotions et auront du mal à les gérer. Les Lion devront redoubler d’efforts durant cette période pour prendre les bonnes décisions et réussir à sortir de leur zone de confort. Cette phase de la Lune ne sera pas vraiment bénéfique pour eux. En effet, ils se sentiront effrayés à l’idée de quitter le confort dans lequel ils se sont installés. Cette peur cache en vérité, une sensibilité extrême qu’ils n’arrivent pas à gérer face au regard des autres. Au travail, leurs efforts ne seront pas récompensés et ils seront susceptibles de mettre en doute toutes leurs compétences et capacités professionnelles.

Gémeaux

Les Gémeaux vont rencontrer quelques difficultés avec cette phase de la Lune. Au niveau personnel, ils pourront avoir des problèmes de communication qui entraîneront quelques malentendus et incompréhensions avec leur partenaire. Le doute s’installera, ce qui risquera de provoquer quelques conflits au sein du couple. La rancune est susceptible de s’installer et d’entraîner avec elle bons nombres de tensions au sujet de l’avenir de leur relation. Le manque de communication et l’absence de compréhension sera tout sauf bénéfique, ce qui pourrait entraîner à terme, une séparation. Les Gémeaux rencontreront également des problèmes avec certains membres de leur famille ce qui les incitera à douter de leur entourage. Ils se sentiront persécutés et perdront confiance en eux.

Bélier

Les Bélier se sentiront épuisés durant cette Nouvelle Lune en Vierge et pourraient perdre en motivation. Cette phase de la Lune va les pousser à puiser dans leur énergie sans aucune volonté de leur part. Ils n’arriveront pas à mettre en place une nouvelle routine et manqueront cruellement d’organisation. Les Bélier se sentiront dépassés par leur quotidien et n’arriveront plus à se concentrer au travail. En cumulant de nombreuses nuits blanches, les Bélier finiront par perdre pied et ne plus être productifs. En adoptant ces mauvaises habitudes, les natifs de ce signe de Feu ne sauront plus comment atteindre leurs objectifs et perdront la motivation nécessaire pour concrétiser leurs rêves. Ils seront notamment, déçus par les critiques de leur entourage.