Ces 02 signes astrologiques recevront dans les prochains jours de mauvaises nouvelles

Les prochains jours n’annoncent très mauvais pour certains signes du zodiaque. Ces derniers devront s’armer de courage et de persévérance pour s’en sortir. Découvrez si vous faites partir du lot.

Deux profils zodiacaux vivront une véritable série noire provoquée par l’énergie de Saturne en Verseau, qui peut provoquer une période de passage à vide. Ils devront lâcher prise et écouter ce que leurs états d’âmes ont à leur dire. Voici les deux signes concernés.

Bélier

Si le natif du Bélier risque de traverser une période sombre en cette fin de juillet, c’est principalement parce qu’il initiera des conflits à cause de l’impatience qui le caractérise. Il aura l’impression que rien ne va assez vite pour lui et pourra s’en prendre aux personnes qui l’entourent. Celles-ci pourront se montrer assez virulentes à son égard, à raison. Ce signe de Feu pourra regretter des propos acerbes qu’il aura pu proférer à l’égard de ceux qu’il aime.

Sa propension à créer des problèmes impulsivement pourra également impacter sa sphère professionnelle où ses collègues seront passablement agacés. La hiérarchie pourrait rapidement lui faire comprendre que ce comportement est inadmissible au travail. Le Bélier, décontenancé, pourra se sentir persécuté et risque d’être découragé, malgré son envie de bien faire. En affaires, des décisions hâtives pourront faire chavirer le navire et impacter durablement les chiffres. Il devra vite se reprendre pour ne pas tout perdre. S’il est célibataire, il pourra plus que jamais se sentir en proie à de la solitude qui lui pèsera de plus en plus.

En couple, il pourra être en proie au doute après des disputes qu’il aura initiées avec son partenaire. S’il n’apprend pas à mettre son Ego de côté et à s’excuser, il risque véritablement de se retrouver seul. Parfois, il faut savoir choisir ses batailles et abandonner celles qui ne sauraient causer rien d’autres que des problèmes disproportionnés face à la situation.

Gémeaux

Saturne en Verseau impactera lourdement ce signe d’Air, également enclin aux sautes d’humeurs. D’habitude enjoué, il pourra perdre de sa légèreté dans cette période qui le fera se questionner sur le sens de sa vie. Ces jours qui le rendront pensif pourront impacter son assurance et le faire douter de lui-même. Ces doutes risquent de le paralyser et de le rendre moins productif. La hiérarchie pourra lui faire comprendre qu’il devra se reprendre et ne pas se reposer sur ses lauriers. Seulement, sa vie professionnelle ne sera pas la seule à être impactée.

Le Gémeaux pourra faire face à un stress important quant aux aléas de la vie auxquels il risque de ne plus faire face avec autant d’aisance. Cette anxiété face à des petites choses pourrait provoquer un sentiment de peur face au futur. Pour traverser cette période, ce signe devra faire preuve de courage mais surtout de sang-froid. Et pour cause, rien ne saurait durer indéfiniment et il aura tôt fait de trouver des solutions durables suite à ces jours troubles. Il devra solliciter des personnes bienveillantes car il lui est conseillé de se souvenir de ses ressources pour traverser cette tempête.

Il est recommandé au Gémeaux de parer au plus urgent et de ne pas être trop exigeant vis-à-vis de lui-même. Se montrer patient est souvent la clé pour mieux apprécier les jours meilleurs à venir.